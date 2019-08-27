صاحبة مبادرة ميكب ببلاش لمريضات السرطان: هدفي التخفيف من معاناتهن ومساندتهن ضد المرض

قالت خبيرة التجميل والميكب آرتيست عبير النجار، صاحبة مبادرة تهدف لعمل المكياج مجانا لمريضات السرطان، والذي أصبح مصدر اهتمامها في الفترة الأخيرة، إنها حرصت على تكريس اهتماماتها وموهبتها لهم.



وأضافت عبير النجار، لـ"صدى البلد"، أن المبادرة بدأت منذ أن قامت بظهور فتاة مصابة بمرض السرطان لدى أصدقائها على "فيس بوك"، ولاحظت أنها تتمنى وضع "ميكب أب" وتسترجع جمالها الذي سلبه السرطان منها.



وأكدت عبير النجار أن هذا الأمر حرك بداخلها مشاعر لكي تقوم بعمل المبادرة، والبدء في البحث عن فتيات، ونساء، وحتى أطفال يريدون وضع المكياج، وبدون أى مقابل مادي، وهو الأمر الذي شعرت بأنه سيخفف عنهم آلامهم التي يعيشونها.



وأشارت عبير النجار إلى أنها تفكر بشكل جدي لزيادة المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان، والقيام بعمل مكياج لكل فتاة أو سيدة تريد أن تقوم بعمل مكياج، وتدخل الفرحة على قلوبهم وتساندهم، ولو بشكل بسيط للتخفيف من معاناتهم مع المرض.



وذكرت عبير النجار في حديثها أكثر المواقف المؤثرة التي تعرضت لها، بعدما بدأت هذه المبادرة بأنها وعدت فتاة بأن تقوم بعمل المكياج لها، وبعدما قامت بالتنسيق معها، تلقت خبر وفاتها، وهو الأمر الذي جعلها تصمم على الاستمرار في المبادرة.



وأكدت أن فرحة الميكب للفتيات المصابات بالسرطان، لن تكون في المناسبات، أو في يوم زفافهم أو خطبتم، ولكن في أى وقت ممكن وبدون المرور بمناسبة سعيدة، وذلك لأنهم يحتاجون للفرحة، يحتاجون للخروج من الضغوطات التي يضعها ظروفهم المرضية فيها.



وأشارت عبير النجار إلى أن "رد فعل الفتيات الذين قمت بعمل الميكب لهم، كان يغمرني بالفرحة الشديدة، لأجد منهم ردود أفعال طبيعية وتلقائية أشعر فيها بمدى الفرحة والبهجة التي أدخلتها إلى قلوبهن، فوجدت منهن من لا تصدق نفسها، أو من تشعر بأن شكلها تغير تماما، ومنهن من تقوم باحتضاني، والدعاء لى، وكل ردود أفعالهن تجعلني أشعر بمزيد من الفرحة والإصرار على الاستمرار".