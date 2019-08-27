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كندا تجدد دعمها لسيادة جورجيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
جددت الحكومة الكندية تأكيدها عدم الاعتراف بـ"الانتخابات الرئاسية" التي تنظمها سلطات منطقة أبخازيا التي انفصلت عن دولة جورجيا وأعلنت استقلالها عام 1992 ولا "بالانتخابات التشريعية" في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية التي انفصلت أيضا عن دولة جورجيا وأعلنت استقلالها في العام المذكور، مجددة دعمها لسلامة أراضي جورجيا وسيادتها.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية: "لا تعترف كل من بلغاريا وجمهورية التشيك وكندا وإستونيا وفنلندا وإيرلندا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشرعية ما يُسمى "الانتخابات الرئاسية‘" التي تنظمها في منطقة أبخازيا في جورجيا سلطاتُ الأمر الواقع في سوخومي في 25 أغسطس 2019، ولن تعترف بنتائجها".

وأضاف بيان وزارة الخارجية الكندية أن هذه الدول "لن تعترف أيضًا بشرعية ما يسمى "الانتخابات التشريعية" التي ستجري في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية في جورجيا في التاسع من يونيو 2019".

وتابع بيان وزارة الخارجية الكندية: "نجدد دعمنا الكامل لسلامة أراضي جورجيا ولسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

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