لا تجبريه.. 5 طرق فعالة لتجعلي طفلك يتناول الأطعمة الصحية

الاطعمة الصحية مشكلة تواجهها وتعاني منها معظم الأمهات، حيث ان شكواهن العامة تتمثل في عدم قدرتهن على إطعام أطفالهن الأطعمة الصحية، وبالأخص البروكلي، والكوسة، والأطعمة ذات اللون الأخضر، أو بعض الفواكه.



وقد تلجأ بعض الأمهات لحيلة ان تتحايل عليهم لكي يتناولوا، ولو قضمة واحدة منها، ولكن العديد من الدراسات كشفت عن ان هذه الحيلة غير صحيحة، ولا تجدي نفعا مع اجساد الاطفال، وذلك لأن تناولهم لقيمات صغيرة، لن تجعلهم يحصلون على الفوائد الموجودة بداخل هذه الخضراوات أو الفواكه.



ولكن في اعتقاد بعض الامهات ان تناول أطفالهن لـ لقيمة صغيرة، يعني انهم تناولوا طعاما صحيا، وبذلك يحافظون على صحة أطفالهم، إلا أنه معتقد خاطئ للغاية، حيث ان الطفل لم يتناول سوى سعر حرارى واحد من هذا النوع التي ترغمه على تناوله، لذا لم يحصل على كمية الحديد والكالسيوم المرغوب بها.



ووفقا للدراسات هناك العديد من الأساليب المختلفة التي يمكن أن تتبعها الأم مع اطفالها، لكي تجعلهم يتناولون الأطعمة الصحية، وبالتالي حصول الطفل على المكونات الصحية التي يحتاجها والطاقة اللازمة، وذلك عبر الطرق التالية، وتشمل:



١- عدم إجبار الطفل على تناول نوع معين من الخضراوات، وذلك لان هذا الامر ترسخ في اذهانهم بأنهم مجبرون على تناول هذا النوع المحدد، مما يجعله يكره اكثر، ويرفضه تماما.



٢- استبدلي نوع الخضار الذي يرفضه طفلك بأنواع أخرى يقبلها، أو فاكهة، والذي يحمل نفس الفائدة والعناصر الغذائية، والفيتامينات، وبالتالي يحصل جسمه على الطاقة اللازمة.



٣- اختيار وصفات مختلفة من أنواع الخضروات التي يفضلها، وعدم تقديمها بنفس الشكل في كل مرة، أو تقديم الخضروات مع مأكولات أخرى يحبها.



٤- التركيز على تناول مثل هذه الاطعمة معه، وكافة الاسرة، وذلك حتى لا يشعر أنه بمفردة من يتناول هذه الأطعمة، لذا فهو يحتاج لرؤيتكم تتناولون نفس انواع الخضار التي يتضمنها الطبق الذي يأكل منه.



٥- تقديم اكلات الاطفال باشكال مختلفة، وبطريقة الالعاب، وذلك حتى يشعر بأن هذه الاكلات طريقة، ومقاربة لما يفكر فيه، ويفضله.