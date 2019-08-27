إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان.. وترامب يعلن استعداده للقاء روحاني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب لـ السيسي: مصر حقّقت تقدّمًا تحت قيادتكم العظيمة

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أمريكا: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات

مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الراي" على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث أشاد ترامب للرئيس السيسي بما حققته مصر تحت قيادة عظيمة من أمن واستقرار وتنمية، رغم المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة، قائلًا: "مصر حققت تقدمًا كبيرًا تحت زعامة الرئيس السيسي، مع فريق ممتاز يعمل معه، وأود أن أهنئكم على ذلك كثيرًا»، فيما رد الرئيس المصري قائلًا «فخامة الرئيس، أنا أشكرك وسعيد جدًا وتشرفت بهذا اللقاء".وأضاف الرئيس السيسي: "التفاهم والاحترام والتقدير المتبادل بيننا أكثر من عظيم»، مؤكدًا أنه يكن لترامب «كل الاحترام والتقدير"، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور الاستراتيجي، وكذلك إلى محورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، ودعم القاهرة لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن ما تحققه مصر من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة.واهتمت "الأنباء" بتقرير مجلة "كوندي ناست ترافلز" الذي قال إن مصر احتلت المركز الثاني بين هذه المقاصد والتي من بينها اليونان، إيطاليا، أستراليا، اسكتلندا، الكاريبي، فرنسا، تاهيتي، موزمبيق، ناميبيا، الصين، رومانيا، مومباي بالهند، وسنغافورة، مشيرًا إلى أن مصر عادت بقوة على خريطة السياحة العالمية.وأوضح أن هناك زخما سياحيا متزايدا في مختلف الأماكن في مصر، فهناك إقبال على الرحلات النيلية، حيث أطلق أحد الفنادق العائمة رحلات أسبوعية لسفنها الخشبية الجميلة التي تمنح السائح على متنها المتعة أثناء النظر إلى منحدرات الحجر الرملي النوبي والمقابر الأثرية العديدة بالأقصر، إضافة إلى قيام فندق عائم آخر كبير بتجديدات كثيرة.وقالت "الوطن" إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي ارتفعت بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفع خلال مايو الماضي، نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار.على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أعلن أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.في السياق ذاته، نقلت "الجريدة" عن المالكي قوله، إن قوات التحالف تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في استمرار لعملياتها الإرهابية.ونقلت "الراي" عن مسئول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقالت "الوطن" إن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق بالقرب من بلدة بيرانشهر.ونقلت "الأنباء" عن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قوله إن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بمثابة إعلان حرب، يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها، معربًا عن خشيته من أن "تؤدي اعتداءات إسرائيل إلى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته اذ لا نقبل ان يهددنا أاحد باي طريقة علما اننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب".في نفس الصدد، قالت "الجريدة" إن تحركات آليات عسكرية إسرائيلية سجلت على الحدود مع لبنان، بعد يوم حافل من التطورات سقطت خلاله طائرتان إسرائيليتان مسيرتان في معقل ميليشيات حزب الله ببيروت، فضلا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية، لافتة إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية، كانت في محيط موقع "السماقة" المواجه لبلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان.دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رد على تعليق نظيره البرازيلي، جاير بولسونارو، حول مظهر زوجته بريجيت ماكرون بالوقح للغاية، مشيرةً إلى أن الخلاف بين الرئيسين يرجع إلى نشر أحد مؤيدي بولسونارو، عبر موقع فيسبوك، منشورًا يسخر من بريجيت (66 عامًا)، ويقارنها بشكل غير لائق بزوجة الرئيس البرازيلي، ميشيل بولسونارو (37 عامًا).وأفادت "الراي" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، "في ظروف مناسبة" قد تكون بعد أسابيع، فيما وضع بعض الخطوط العريضة لمطالبه من إيران، قائلًا: " المطلوب من إيران هو امتناعها عن امتلاك أسلحة نووية أو صواريخ باليستية، وأن يكون الاتفاق النووي الجديد مع إيران أطول من سابقه".