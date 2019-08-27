في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن هيدي كرم

يصادف اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، عيد ميلاد الفنانة هيدي كرم، والتي تحتفل اليوم بعامها الـ39، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وفي هذه المناسبة نرصد أبرز 5 معلومات عنها.



- ولدت هيدي كرم، في شبرا، وعاشت فيها لمدة 7 سنوات، ودرست في (كلية التجارة - لغة فرنسية) جامعة عين شمس.



- بدأت هيدي كرم، مشوارها بالعمل كموديل إعلانات لمدة عامين، ثم عملت مذيعة لفترة قصيرة.



- عملت هيدي كرم، في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1.



- كان أول أعمال هيدي كرم، الفنية مسلسل "مارينا مارينا" الذي صورته ولم يتم عرضه، ثم توالت أعمالها الفنية.



- هيدي كرم متزوجة ولديها ابن وحيد، شاب، يُدعى نديم.