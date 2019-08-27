مادونا تعلن إقامة حفلين جديدين في البرتغال

أعلنت مطربة البوب الأمريكية مادونا عن إضافة موعدين جديدين لحفلين موسيقيين في لشبونة بعد نفاد تذاكر 6 حفلات غنائية في البرتغال.



وقال منظمو الحفل، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن مادونا ستضيف حفلين آخرين يومي 12 و 14 يناير القادم.



وتأتي هذه الحفلات الستة في لشبونة في مستهل جولة غنائية أوروبية بعنوان "مدام اكس" يليها إقامة 15 حفلا في لندن وتنتهي ب 12 حفلا في باريس.