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فن

مادونا تعلن إقامة حفلين جديدين في البرتغال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مطربة البوب الأمريكية مادونا عن إضافة موعدين جديدين لحفلين موسيقيين في لشبونة بعد نفاد تذاكر 6 حفلات غنائية في البرتغال.

وقال منظمو الحفل، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن مادونا ستضيف حفلين آخرين يومي 12 و 14 يناير القادم.

وتأتي هذه الحفلات الستة في لشبونة في مستهل جولة غنائية أوروبية بعنوان "مدام اكس" يليها إقامة 15 حفلا في لندن وتنتهي ب 12 حفلا في باريس.

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