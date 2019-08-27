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بسبب الشيف سيكا.. غانا تحصد لقب أفضل بلد يصنع طبق أرز الجولوف

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
فازت غانا على نيجيريا في مسابقة وجبة "أرز جولوف" التي أقيمت بينهما بهدف تسوية نقاش طويل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالبلد الذي يحضر أفضل طبق من أرز الجولوف وهي من أشهر الوجبات في مناطق غرب إفريقيا.

وحكم القضاة في نهاية "المعركة" الطريفة التي أقيمت في أكرا هذا الأسبوع، لصالح الشيف سيكا مورتو من غانا التي تمكنت من الحصول على 277 نقطة تمثل 92 % ضد منافستها الشيف توراي التي حصلت على 227 نقطة تمثل 75 % .

وذكرت صحيفة "جانيان تايمز" على الانترنت، أن القضاة الثلاثة حكموا جميعهم لصالح الشيف سيكا التي أذهلت الحكام بعرضها المتميز للجلولوف الغاني.

وحصلت الشيف سيكا على جائزة قدرها 2000 دولار أمريكي بينما حصلت منافستها الشيف توراي على ألف دولار تقديرا لجهودها. وبهذا أغلق الجدل نهائيا وللأبد على أن غانا هي أفضل بلد يصنع طبق أرز جولوف، والذي تشتهر به أيضا السنغال.

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