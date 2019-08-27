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أفيال تائهة تدمر مزارع 5 محاصيل في كينيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
اجتاح أكثر من 18 فيلا، عددا من القرى بإحدى مقاطعات كينيا، بعدما ضلوا طريقهم من حديقة ميرو الوطنية المجاورة، ودمروا المحاصيل الزراعية من الباباو والطماطم وقصب السكر والبطيخ والموز.

وذكرت صحيفة (نيشن) الكينية على الإنترنت، أن المزارعين في بلدة موتاكيري بمقاطعة ثاراكا- نيثي في كينيا، يجرون أعمال حصر لخسائرهم بعد أن دمرت الفيلة الضخمة مزراعهم مطالبين الحكومة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.

وقال رئيس البلدة للصحيفة إن الفيلة لا تزال تتجول في القرى، فيما وعد رئيس الحديقة الوطنية بإعادة الحيوانات الهاربة إلى المتنزه، طالبا من السكان التزام الهدوء والحذر لتجنب هجوم الحيوانات، مشيرا إلى أنه سيتم بناء سياج مقترح بطول 36 كيلومتر بتكلفة 110 ملايين شلن (نحو 17.6 مليون جنيه مصري).

وأشار المسؤول إلى أن الأفيال تركت الحديقة بحثا عن الماء والكلأ بعدما نضبت جميع الأنهار في المحمية تقريبا إثر حالة الجفاف التي شهدتها المنطقة.

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