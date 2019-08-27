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اقتصاد

تباين أسعار البترول بعد كشف ترامب عن رغبة الصين في استئناف المحادثات التجارية.. وبكين تنفي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
حدث تباين في أسعار البترول في الأسواق العالمية، وسط تقارير متضاربة عن إمكانية حدوث تقارب في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولم تتغير المعاملات الآجلة في نيويورك عقب تلميحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن وجود رغبة من قبل بكين لاستئناف المحادثات التجارية رغم ارتفاعها بنسبة 2 في المئة في وقت سابق، وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تهديد الصين بفرض تعريفات جمركية على الخام الأمريكى للمرة الأولى.

ومع ذلك ونظرا لكل ما يتعلق بتوابع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فقد ارتفع سعر خام تكساس تسليم شهر أكتوبر بواقع 11 سنتا إلى 28ر54 دولار للبرميل، فى حين انخفض سعر خام برنت بواقع 40 سنتا إلى 49ر58 دولار في البورصة الأوروبية.

وصرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، بأن الصين اتصلت بمسؤولين أمريكيين وطلبت العودة لمائدة المفاوضات.

من جانبه علق المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج على هذه التصريحات قائلا: إنه ليس لديه أي معلومة بحدوث اتصال بين البلدين نهاية الأسبوع.

كما ذكرت صحيفة تشاينا جلوبال تايمز على لسان رئيس تحريرها هواكشيجين أنه لم يحدث أي اتصال تليفوني بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين في الأيام الأخيرة وأن الرئيس الأمريكي بالغ في تصريحاته.

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