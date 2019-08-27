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مرأة

الحفاظ على النظرة المتفائلة للحياة قد يطيل العمر.. دراسة جديدة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
تشير دراسة جديدة إلى أن النظرة المتفائلة للحياة قد تزيد من احتمالات بلوغ سن الشيخوخة.

وقد لجأ الباحثون إلى إلقاء نظرة فاحصة على علاقة التفاؤل وطول العمر بين نحو 70 ألف سيدة و 1,400 رجل.. وقد اعتمدت الأبحاث السابقة التي ربطت مستويات أعلى من التفاؤل بين انخفاض مخاطر الأمراض المزمنة من الموت المبكر.

وقالت الدكتورة لوينا لي، وهي عالمة نفسية للبحوث السريرية بالمركز القومي الأمريكي : "لقد أخذتنا هذه الدراسة إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن الأشخاص المتفائلين على الأرجح سيحققون "طول العمر الاستثنائي"، والذي حددناه بأنه يعيش حتى عمر 85 عامًا أو أكبر". اضطراب ما بعد الصدمة في نظام شؤون قدامى المحاربين في بوسطن.

وأضافت :"أنه بالمقارنة مع نظرائهم الأقل تفاؤلًا، فإن الرجال والنساء الأكثر دراية كانوا أكثر عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ للوصول إلى هذا المعلم المتطور.. ووجدت الدراسة أن من المحتمل أن يعيشوا لفترة أطول بين 11٪ و 15٪.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج صمدت حتى بعد حساب التأثيرات الأخرى مثل الخلفية التعليمية، والحالة الزواجية، والصداقات، والمشاكل الصحية المزمنة، والاكتئاب.. وكان التفاؤل مؤشرا قويا لطول العمر بغض النظر عن عادات الشخص عندما يتعلق الأمر بالتعاطي والكحول أو ممارسة الرياضة أو الأكل بشكل جيد أو الحصول على رعاية طبية روتينية.

وركزت معظم الدراسات على العجز أو المشكلات التي تزيد من خطر الوفاة".. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة الجديدة نظرت إلى فوائد الأصل النفسي (التفاؤل) في تعزيز طول العمر".. وقد اقترح فريق الدراسة أن النتائج يمكن أن تشير إلى اتجاه التدخلات الجديدة التي قد تعزز التفاؤل وبالتالي إطالة العمر، مثل التأمل وبعض برامج العلاج النفسي.

وقال كيت يارو، عالم نفس المستهلك في جامعة جولدن جيت في سان فرانسيسكو، إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل التفاؤل يولد طول العمر.

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