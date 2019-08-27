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الغردقة تسجل أعلى درجة .. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:21 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
مي محمد
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 27- 8 - 2019، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

توقعات الأرصاد لـ درجات الحرارة اليوم

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-8-2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 27
الإسكندرية 35 26
مطروح 32 23
دمياط 31 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 25
العريش 32 24
رفح 32 22
طابا 36 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 30
الفيوم 37 25
بني سويف 37 24
أسيوط 39 24

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