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حوادث

اشتعال النيران بشاحنة مواد بترولية بطريق الغردقة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:16 ص
اشتعال النيران بشاحنة
اشتعال النيران بشاحنة مواد بترولية بطريق الغردقة
إبراهيم جادالله
شهد طريق رأس غارب الغردقة، بالبحر الأحمر، بمنطقة الكيلو ٨٠، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، اشتعال النيران في شاحنة تقل مواد بترولية في طريقها من السويس، لإحدى محطات الوقود بالغردقة، حيث اشتعلت النيران في جميع أنحاء الشاحنة.

وعلى الفور، تم وقف الحركة المرورية بمنطقة الحادث.

وغطت سحب الدخان الكثيف سماء المنطقة، وتم إخطار أجهزة الأمن والإسعاف والحماية المدنية للانتقال لمنطقة الحادث، والبدء في إخماد الحريق، ولم يتم التعرف على مصير سائق الشاحنة.

كما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث.

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