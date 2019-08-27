تتخلى عن صورتها.. داليا مصطفى تنشر نصيحة مهمة للأمهات قبل المدارس

نشرت الفنانة داليا مصطفى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نصيحة مهمة للأمهات قبل دخول المدارس.



ونصحت داليا مصطفى الأمهات بالتنبيه على أطفالهن قبل الدخول إلى المدرسة بعدم التدخل في شئون أصدقائهم وعدم التباهي بالسفر في الإجازة، وعدم الاهتمام بماركات أحذية وشنط أصدقائهم.



وقالت داليا مصطفى: "الناس كلها بقت ظروفها صعبة وبتعاني من مصاريف المدارس، أرجوحوا علموا ولادكم الرحمة ويخلوهم في حالهم وما يتمنظروش ومايكونوش سطحيين".



ودعت داليا للجميع بتوسيع الرزق ولين القلب، وتفاعل جمهورها مع منشورها بالإعجاب تفكيرها الراقي وقلبها الرحيم.



