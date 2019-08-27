الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-8-2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 27 - 8 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم "صدى البلد" خدمة أسعار الخضراوات والفاكهة للقراء بشكل يومي.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، 27 -8-2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 3.5 جنيه

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 3 جنيهات

الفاصوليا: 35 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



البطيخ: 15 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

التين: 8 جنيهات

المانجو: 10 جنيهات

