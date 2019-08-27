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تعرف على الحالة المرورية بـ طرق القاهرة اليوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:53 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "دى إم سي"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق هادئة اليوم، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر يشهد سيولة مرورية.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

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