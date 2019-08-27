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رشا مجدي: التعليم الفني قاطرة التنمية نحو الحداثة والتقدم.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:16 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
محمد القاضي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدولة المصرية تقوم بتطوير التعليم المصري بجميع مراحلة.

وأضافت "رشا مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة لا تسعى إلى تطوير جانب أو مرحلة معينة فقط من التعليم، وإنما تسعى لتطوير التعليم في جميع المراحل سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي.

وأشارت إلى أن هناك صندوق تعليم، يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهو أحد أزرع الدولة في إطار اهتمامها بتطوير التعليم.

وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية في أي دولة تنشد الحداثة والتقدم.

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