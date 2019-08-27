رشا مجدي: المقهى الصيفي للعلوم ينمي الوعي الثقافي لـ الأطفال.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أكاديمية البحث العلمي افتتحت لأول مرة في مصر مقهي صيفي للعلوم لعام 2019، معقبة: «بحب أعبر عن إعجابي بأي فكرة جديدة، خاصة إن لم تكن حدثت من قبل».



وأضافت "رشا مجدي"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن افتتاح المقهي كان بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني.



وأوضحت أن هذا المقهى العلمي عبارة عن دروس علمية لكن تتم بطريقة تفاعلية مع الأطفال في عدة أماكن.



وأشارت الإعلامية رشا مجدي، إلى أنه من أهداف هذا المقهى أن يوجد الوعي الثقافي لدي الأطفال، مردفة أن المقهى يضم محاضرين من أكبر الجامعات في العالم من أجل الأطفال.

