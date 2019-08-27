بـ 5 أنواع من الديتوكس.. تخلص من السموم وأعراض تؤكد إصابة الكبد

يعتبر الديتوكس من المشروبات المفيدة للتخلص من السموم وانقاص الوزن، وتقول شيرن زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان هذا المزيج يعطي الجسم العديد من الفوائد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فوائد هامة لتخليص الجسم من السموم ، وتنقية وتنشيط الكبد ، وترفع معدلات الحرق وكذلك لإنقاص الوزن وحرق الدهون ، تعزيز جهاز المناعة ، تغذية الشعر والجلد والأظافر ، وتحسين أداء الجهاز الهضمي



متى يلجأ الشخص للديتوكس؟

تدخل العديد من المواد الكيميائية يوميًا إلى أجسامنا عن طريق الغذاء، الماء والهواء ويمكن أن تخزن في الخلايا الدهنية في الجسم.



السموم، المبيدات، المضادات الحيوية والهرمونات تدخل في الصناعات الغذائية والكيماوية من تغليف المواد الغذائية والمنظفات المنزلية والمضافات الغذائية، مما يجعل تجنّبها أمر شبه مستحيل.



المعادن الثقيلة، التلوث، الأدوية ودخان السجائر جميعها ملوثات تتراكم في الجسم مشكلة عبئًا عليه وقد تؤدي إلى مرضه.



مؤشرات مثل عدم التوازن الهرموني، ضعف وظائف المناعة ونقص التغذية تدل على تراكم السموم في الجسم.



بشكل عام فإن كل شخص يحتاج إلى نظام الديتوكس تقريبًا 3 أيام كل شهرين إلى 3 أشهر



⁩ ما هي الأعراض التي تدل على تراكم السموم في الجسم؟



عسر الهضم

ضعف التركيز

الكسل

التعب

الصداع

سوء التنفس

ضعف الجلد

آلام في العضلات

احتباس السوائل

ثبات الوزن



ديتوكس الليمون والنعناع

هذا النوع يحتوي على ثلاث ثمرات مهمة في رحلة إنقاص الوزن، وهما النعناع والخيار والليمون، الخيار يحتوي على فيتامين أ والذي يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد الجسم في التخلص من السموم، ويساعد على ترطيب الجسم، وحمايته من الإصابة بالالتهابات ، والليمون يساعد على تقوية جهاز المناعة وطرد السموم من الجسم، ويساعد النعناع على تحسين عملية الهضم.



المكونات زجاجة ماء + شرائح ليمونة كاملة + شرائح ثمرة خيار كاملة + 10 أوراق من النعناع الطازج



ديتوكس التفاح :

شرائح تفاح ، شرائح برتقال ، شرائح ليمون ، أعواد نعناع أخضر



ديتوكس خل التفاح :

رائع كمضاد الأكسدة ورفع معدلات الحرق والتمثيل الغذائي



ملعقتين طعام من خل التفاح + 12 تفاحة متوسطة مقطعة إلى شرائح + ملعقة من عصير الليمون + ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة + لتر ماء + إضافة أو عسل حسب الرغبة



ديتوكس الليمون والزنجبيل:



زنجييل مبشور ، شرائح خيار ، شرائح ليمون ، شرائح برتقال



ديتوكس التوت الاحمر :

خمس حبات توت أحمر + شرائح الجريب فروت + شرائح من الخيار + أوراق نعناع طازج وليس مجفف + كوب ماء.



تنفع مكونات كل نوع لمدة 24 ساعة في الثلاجة بدون اي غلي ، ويتم تناولها صباحا قبل الافطار بنصف ساعة بمعدل كوبين ، وثماني أكواب مقسمة على باقي اليوم



يمكن مضاعفة التأثير بابتلاع 3 فصوص ثوم صغيرة أو فص كبير بعد عمل ثقوب به بالسكين صباحا مع ماء الديتوكس وقبل الطعام بنصف ساعة لزيادة معدلات الحرق ، ويمنع هذا النظام لمرضى قرح المعدة والأمعاء .