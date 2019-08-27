أستراليا تطالب الصين بالأفراج عن أكاديمي أسترالي معتقل لديها بتهمة التجسس

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين اليوم /الثلاثاء/ توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.
وشددت وزيرة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) - على أنه "ينبغي الإفراج عن الدكتور يانج هينغجون إذا كان معتقلا بسبب أراء سياسية".
وتابعت: "نتوقع أن يجري الالتزام بالمعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز الدكتور يانج هينغجون في بكين في ظروف قاسية، دون توجيه تهمة له لأكثر من سبعة أشهر".
وشددت وزيرة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) - على أنه "ينبغي الإفراج عن الدكتور يانج هينغجون إذا كان معتقلا بسبب أراء سياسية".
وتابعت: "نتوقع أن يجري الالتزام بالمعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز الدكتور يانج هينغجون في بكين في ظروف قاسية، دون توجيه تهمة له لأكثر من سبعة أشهر".