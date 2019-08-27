أستراليا تطالب الصين بالأفراج عن أكاديمي أسترالي معتقل لديها بتهمة التجسس

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين اليوم /الثلاثاء/ توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.



وشددت وزيرة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) - على أنه "ينبغي الإفراج عن الدكتور يانج هينغجون إذا كان معتقلا بسبب أراء سياسية".



وتابعت: "نتوقع أن يجري الالتزام بالمعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز الدكتور يانج هينغجون في بكين في ظروف قاسية، دون توجيه تهمة له لأكثر من سبعة أشهر".

