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أخبار العالم

أستراليا تطالب الصين بالأفراج عن أكاديمي أسترالي معتقل لديها بتهمة التجسس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين اليوم /الثلاثاء/ توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

وشددت وزيرة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) - على أنه "ينبغي الإفراج عن الدكتور يانج هينغجون إذا كان معتقلا بسبب أراء سياسية".

وتابعت: "نتوقع أن يجري الالتزام بالمعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه "تم احتجاز الدكتور يانج هينغجون في بكين في ظروف قاسية، دون توجيه تهمة له لأكثر من سبعة أشهر".

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