المركبة سيوز الروسية تنجح في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية

نجحت المركبة الفضائية الروسية سيوز، التي تحمل الروبوت "فيودور"، اليوم الثلاثاء في المحاولة الثانية بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مدير مركز مراقبة المهمة الروسية قوله إنه تمت عملية الالتحام قبل عدة دقائق من الوقت المخطط له وكانت محطة الفضاء الدولية تحلق في هذه اللحظة فوق الصين.



وأشرف على عملية الالتحام من فريق كبير من المختصين من بينهم مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، الذي قال للصحفيين بعد نجاح الالتحام: "لقد اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة، والتي يجب أن تقيّم حالة المحطة وجميع كتلها ووحداتها".



وأشار روجوزين، إلى أن معدات نظام الإرساء التي تعطلت يوم السبت وبسببها فشلت مهمة الإطلاق، كانت قديمة، موضحا أن المركبة لم تستجب إلى أي إشارات، قائلا "هذه المعدات عمرها أكثر من 10 سنوات، وليست روسية الصنع".



وكانت المركبة الفضائية الروسية "سويوز" الحاملة للروبوت "فيدور" قد فشلت في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي يوم السبت الماضي، بسبب خلل في عمل نظام التقارب "كورس".



يذكر أن مهام الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية الدولية هي تنظيف زجاج النوافذ من الغبار، وإضاءة موقع العمل، وتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس، ومن المتوقع أن يبقى على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبر المقبل.



