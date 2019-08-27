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الصين تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السودانية في حفظ الأمن بدارفور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السودانية في تولي مسؤولياتها الأساسية في الحفاظ على الأمن في دارفور السودانية.

وقال تاو - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "على المجتمع الدولي دعم الحكومة السودانية في تولي مسؤولياتها الأساسية في الحفاظ على الأمن في دارفور، مساعدة الحكومة السودانية في تعزيز قدراتها الخاصة في الأمن والحوكمة، وضمان تسليم مهام الحفاظ على الأمن في دارفور لقوات الأمن السودانية بأسلوب مطرد وسلس".

وأضاف أن الصين تدعم انسحاب البعثة كما هو مقرر في 30 يونيو 2020، طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2429، مؤكدا أهمية استئناف عملية السلام في دارفور "في أسرع وقت ممكن" سيما وأن "تأسيس الحكومة الانتقالية في السودان يقدم فرصة ذهبية لاستئناف عملية السلام في دارفور".

وتابع تاو "تأمل الصين أن تغتنم كل الأطراف المعنية في دارفور الفرصة الحالية، وتستبعد الحلول العسكرية وتستأنف عملية السلام في أقرب وقت، وتسوي الصراعات والخلافات عبر الوسائل السياسية مثل الحوار والتشاور، من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في دارفور".

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