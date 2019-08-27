ليس بالماء فقط.. الطريقة الصحيحة لغسل الخضار والفاكهة

يعتبر غسل الخضروات والفاكهة من اهم الخطوات المهمة للاستفادة من فوائد كل منهما والتخلص من كل السموم او البكتريا وقدمت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الطريقة الصحيحة لغسل الخضار والفاكهه وهي:



١- يتم غسل الخضار والفاكهة تحت الماء الجاري مع فركها جيدا للتخلص من بقايا الأتربة والحمل الميكروبي الموجود على سطحها وفي الثمار المحتوية على كثير من الأتربة مثل البطاطس أو الموالح يمكن فركها بفرشاة نظيفة ويمكن نقع الخضراوات والفاكهة في خل وماء لمدة تصل لساعة ثم فركها جيدا تحت الماء الجاري.



٢- في حالة الخضراوات الورقية مثل الخس تكون حساسة وقد تحتوي على ميكروبات أو حشرات صغيرة داخلها يتم رشها بـ ٢ كوب ماء + ٢ ملعقة كبيرة ملح + ليمون وتركها لمدة دقيقة إلى خمس دقائق على الأكثر ثم تنقع في ماء وخل لمدة ١٥ دقيقة ثم تغسل تحت الماء الجاري وتترك لتجف



٣- في حالة الفواكه الحساسة التي يتأثر طعمها مثل التوت يتم رشها بعصير ليمون مخفف ٢ كوب ماء + نصف كوب ليمون ثم نقع التوت في الماء النقي لمدة ١٥ دقيقة ثم يترك ليجف ثم يوضع في الثلاجة.



