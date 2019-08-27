التصديري للكيماويات يطلق مبادرة لإنشاء مجمع صناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن مبادرة جديدة لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 250 ألف متر مربع شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب الاتفاق مع مجموعة التجاري وفا بنك، لتقديم تمويل لإقامة المجمع الجديد الذي يستهدف المجلس أن يوجه كامل إنتاجه للتصدير خاصة لدول غرب إفريقيا.



وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري إن المجلس خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين ناقش المبادرة مع مسئولي شركة شرق بورسعيد للتنمية إحدى المطورين العقاريين المسئولين عن منطقة شرق بورسعيد، حيث يستهدف المجلس طرح وحدات المجمع على أعضائه للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية مع تعليق الرسوم الجمركية على المواد الخام بحيث لا تسدد في حالة إعادة تصديرها بعد التصنيع الى جانب إعفاء ضريبي للمشروع تطبيقا لقانون الاستثمار الذي يمنح المشروعات التي تقام بمحور قناة السويس إعفاء من ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 7 سنوات وحوافز بضرائب القيمة المضافة.



وأضاف أن المجلس يدرس حاليا تفاصيل إقامة المجمع مع شركة شرق بورسعيد للتنمية، ومع مجموعة التجاري وفا بنك الذي يعد رابع أكبر بنك بقارة إفريقيا بحجم أصول يزيد على 50 مليار دولار، حيث طلبنا من البنك الذي يتواجد حاليا في 15 بلدا إفريقيا منها 7 دول فرانكوفونية، التعاون مع أعضاء المجلس التصديري للكيماويات لمضاعفة صادراته الى أسواق غرب إفريقيا بالاستفادة من الخدمات المتميزة التي يقدمها البنك، حيث يمتلك قاعدة بيانات مصرفية عن أهم وأكبر المستوردين بغرب إفريقيا الى جانب ما يقدمه من خدمات مصرفية لتمويل التجارة البينية بين مصر وإفريقيا.



وفي سياق متصل كشف احمد المفتي مدير عام شركة شرق بورسعيد للتنمية عن تخصيص اول قطعتي ارض لمستثمرين ألمان ضمن مليون متر مربع تمثل المرحلة الأولى لمنطقة شرق بورسعيد البالغ إجماليها 4 ملايين متر مربع، حيث يتم تخصيص تلك الأراضي مرفقة صناعيا وبحق الانتفاع لمدة 49 عاما، الى جانب حزمة من التيسيرات التى تقدمها الشركة مثل تخصيص مكتب إداري للمستثمر الصناعي للإشراف على إنشاء مصنعه الجديد وتيسير إجراءات تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والسجل الصناعي.



وحول تطور أرقام صادرات قطاع الكيماويات،نوه أبوالمكارم بأن صادرات الكيماويات بلغت نحو 2.4 مليار دولار في النصف الاول من عام 2019 بانخفاض بنسبة 10.6% عن نفس الفترة من 2018، مرجعا اسباب هذا الانخفاض الى مشكلات برنامجي رد الأعباء ومساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات التجارية التي ادت الي تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 20 مليار جنيه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة الى جانب تأثيرات إضرابات سوق التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتوقع تعافي صادرات الكيماويات من هذا الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بفضل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع أسمدة العين السخنة ليدخل مرحلة الإنتاج والتصدير، حيث يضيف نحو مليار دولار لصادرات مصر.



