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فقدان شهية وحكة..10 أعراض تنذر بإصابتك بتليف الكبد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:12 م
صدى البلد
ريهام قدري
بعتبر تليف الكبد من الامراض الخطيرة وقد تختلف أعراض تليف الكبد حسب كل مرحلة من مراحل المرض، فقد لا يشعر المريض بأي أعراض في المراحل الأولى للمرض، ولكن كلما اشتد المرض على المصاب ظهرت الأعراض عليه وقدم مؤسسة الكبد المصري اهم الاعراض التي تظهر علي مريض تليف الكبد

1- فقدان الشهية.
2- ضعف الجسم العام.
3- فقدان الوزن أو زيادة الوزن المفاجئ.
4- ظهور كدمات دون سبب على جسمِ المريض؛ كالإحمرار أو ظهور بقع زرقاء اللون مرافقة لوجع.
5- يميل لون جلد المريض إلى الاصفرار، وتغير لون بياض العيّنان إلى الصفرة.
6- حكة في جلد المريض.
7- تورم في الكاحلين والساقيّن؛ نتيجة احتباس السوائل فيهما.
8- الشعور بآلام في البطن؛ وغالبًا ما يكون من المؤشرات المُبكرة للمرض.
9- تغيير في لونِ البول يميل إلى اللون البرتقاليّ أو البني، وفي حالات قليلة يلُاحظ المريض وجود دم في البراز.
10- ارتفاع في درجةِ حرارةِ المريض.

عند ظهور هذه الأعراض يفضل التوجه إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

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