أسباب غامضة.. سر اختفاء أجراس الأبقار في النمسا يحير الشرطة

تقوم شرطة النمسا في ولاية تيرول بالبحث عن لصوص غامضين يقومون بسرقة الأجراس المعلّقة بالأبقار، حيث كثُرت سرقاتهم في الأسابيع الأخيرة، وفق ما أفادت به صحف نمساوية.



ولا توجد دوافع حقيقية لسرقة اللصوص للأجراس، لأنها ليست باهظة أو مرتفعة الثمن بشكل يدعو للطمع بها.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجّل فيها حوادث من هذا القبيل في تيرول.



وترجح الصحف أن اللصوص قد يكونو أصحاب فكر استثماري ، حيث فكروا بأن يجمعوا أجراس أبقار البلدة كلها حتى يحصلوا على مبلغ يستحق، فإذا كان هناك 1000 بقرة يساوي جرس الواحد منها 500 يورو، فإن اللصوص بالتأكيد جمعوا مبلغ كبير وهو 500 ألف يورو.