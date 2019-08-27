حبس عصابة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بحبس تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهروين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من "طارق ا ح" و"حسن ا ح" عاطلين.



وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالى وهواتف محمولة وكشفت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.



وبمواجهة المتهمين اقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما.

