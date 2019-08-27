ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:13 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها بحبس تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهروين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من "طارق ا ح" و"حسن ا ح" عاطلين.

وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالى وهواتف محمولة وكشفت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عصابة الاتجار فى مخدر الهيروين بالعبور

تجديد حبس عصابة الاتجار فى الهيروين بالعبور 15 يومًا

ضبط تشكيل عصابى للإتجار في مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين بقليوب

ضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر

ضبط تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 .. فيديو

السيسي يصل اليابان لترؤس مؤتمر تيكاد مع رئيس وزراء اليابان

التصديري للكيماويات يطلق مبادرة لإنشاء مجمع صناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الفنانون والسرطان صراع مستمر.. زكي فطين عبد الوهاب يعلن محاربته.. وأحمد حلمى وبسمة وهبة وشريهان أبرز المنتصرين عليه.. وفاروق الفيشاوى وأحمد زكى ونور الشريف هزمهم المرض

شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام