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دبلوماسي: مشاركة السيسي في G7 تعد تقديرا لجهوده المحورية في المنطقة.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:53 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
مي محمد
أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس تقدير أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم لجهوده ودوره المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال السفير محمد عبد الحكم، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، إن مشاركة الرئيس في القمة يعد تقديرا من الدول الصناعية السبع الإنجازات الاقتصادية التى قام الرئيس بتحقيقها خلال فترة وجيزة وهي الـ5 سنوات الماضية.

وأضاف أن الرئيس تحدث أمام قمة مجموعة السبع باسم القارة الأفريقية، باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي، من أجل طرح والدفاع عن المصالح والقضايا الأفريقية.

وأوضح أن تجمع الدول الصناعية السبع بمثابة مجلس إدارة العالم لمناقشة بحث المشاكل الاقتصادية العالمية والسياسات المالية والنقدية العالمية، إضافة إلى القضايا السياسية والأمنية.

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