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تطوير التعليم: الجامعات التكنولوجية حكومية ومصروفاتها غير مبالغ فيها ..فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:39 ص
الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية
محمد القاضي
قال أمين عام صندوق تطوير التعليم الدكتور أحمد حسني الحيوي، إن الجامعات التكنولوجية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أمين عام صندوق تطوير التعليم، خلال حواره مع الإعلامية "رشا مجدي"، ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجامعات التكنولوجية هي جامعات حكومية ومصروفاتها في متناول اليد.

وأشار أمين عام صندوق تطوير التعليم، إلى أنه سوف يتم افتتاح أول 3 جامعات تكنولوجية في مصر في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن الجامعات التكنولوجية سوف تتبع وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن هذه الجامعات سوف تسمح لطلاب التعليم الفني في الاستمرار في المسار الطبيعي الخاص بهم.

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