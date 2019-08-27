صندوق تطوير التعليم: التكدس في الجامعات العادية سيختفي مع مرور الوقت.. فيديو

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن مفهوم كليات القمة لا بد ان ينتهي تماما.



وأضاف "الحيوي"، خلال حواره مع الإعلامية "رشا مجدي"، ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض الأهالي بدأت تتجه نحو التعليم الفني، بدلا من الثانوي العام.



وأشار إلى أن التعليم الفني يستهدف تخريج كوادر فنية متميزة، موضحا ان التكدس في الجامعات العادية سوف يختفي مع مرور الوقت.



وأوضح أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن الجامعات التككنولوجية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

