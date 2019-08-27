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حقيقة غير متوقعة عن راتب ترامب الشهري بين رؤساء العالم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:45 ص
ماكرون وترامب وميلانيا
ماكرون وترامب وميلانيا
محمد علي
يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل أينما حل بتصرفاته وتعبيراته وتصريحاته الغريبة، التي تشعل انتقادات الصحف الدولية وكلام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ليس في أمريكا فقط بل في العالم.

و قبل أن يكون سياسيًا ورئيسًا لبلاده، كان رجل أعمال وملياردير بفضل مشروعات عقاراته في أمريكا والعالم، إلا أن كل هذا لم يشفع له في تقرير شبكة بلومبيرج الأمريكية، حول أغنى رؤساء العالم من حيث الأجر الرسمي، إذ كان ترتيبه بينهم مفاجأة.

نشرت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية، تقريرًا لرؤساء العالم الأعلى أجرًا تذيل فيه ترامب الرؤساء، وكان الترتيب من الأقل للأعلى كالتالي: أولًا: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتقاضى 400 ألف دولار سنويا، فقط علمًا بأن ثروته أكثر من 3 مليارات دولار، وهذا يعني إن الرجل يتقاضى شهريًا، نحو 33 ألف دولار فقط.

تغلب على ترامب وجاء في المركز الثاني الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، براتب سنوي يصل إلى 404.5 ألف دولار، ليأتي بعده ثالثًا، الرئيس السويسري أولي ماورر، الذي يبلغ أجره 448 ألف دولار سنويا.

وحل رابعًا، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يبلغ راتبه 594 ألف دولار سنويا، أما ملك هولندا ويلم ألكسندر، فحل خامسًا ليزيد موريسون ببضعة آلاف.

لكن هذه الزيادة ببضعة آلاف لم تكن الحال بالنسبة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، الذي جاء سادسًا، وفاق ملك هولندا ويلم بأضعاف، حيث يتقاضى سنويًا، 3 ملايين دولار .

وحلت سابعً، ملكة الدنمارك مارجاريت الثانية،التي تحصل على 13.5 مليون دولار سنويا، وتعتبر من أغنى الملكات في العالم.

وفي المركز الثامن، يأتي ملك بلجيكا لويس فيليب، الذي يحصل على 14.4 مليون دولار سنويا.

وأخيرًا، وليس آخرًا، وفي المركز التاسع، أتت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية، التي تحصل سنويًا على 107.4 مليون دولار سنويا.

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