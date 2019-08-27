مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.





وقال مرتضى منصور في تصريحات متلفزة "فخور جدًا بمطالبة الجماهير بتعييني رئيسا لـ اتحاد الكرة بعد حل المجلس السابق".





ووجه مرتضى منصور رسالة إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة "أهدئ يا ميدو وتوقف عن التصريحات المستفزة، لا أطلب منك تفويت المباراة، ولكن توقف عن بعض التصريحات التي تطلقها قبل مباراة الزمالك".



