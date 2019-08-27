ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات مقلقة على حدود لبنان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:20 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات مقلقة على حدود لبنان
سمر صالح
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقييد حركته على الحدود مع لبنان في ضوء تهديدات حزب الله بالرد على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين كذلك قصف موقع في سورية اسفر عن مقتل عنصرين من الحزب.

ووفقا للمواقع العبرية فان جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي ضوء تقييم الوضع تقرر أن تكون حركة بعض المركبات العسكرية على عدة طرق على طول الحدود الشمالية محدودة ووفقًا للضرورة.

وتقرر إغلاق عدد من الطرق بالقرب من الحدود اللبنانية لحركة السيارات بسبب المخاوف من رد فعل حزب الله في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا ولبنان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاسم سليماني: هذه الهجمات الجنونية نهاية إسرائيل

عون يجتمع مع مسؤول بالأمم المتحدة لبحث الاعتداء الإسرائيلي

إسرائيل ترفع درجة استعداد قواتها على حدود سوريا ولبنان

اللبنانيون يردون على إسرائيل.. لا نخاف من تهديداتكم

إعلان حرب.. تصعيد خطير بين لبنان وإسرائيل.. جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى.. وميشيل عون يحذر من مغبة الاعتداءات على سيادة بلاده.. حزب الله يتعهد بالرد

ترشيحاتنا

انتحار فتاة بسبب مشاكل عائلية بالأقصر

مباريات الكأس.. استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات.. والنادي يطالب الجبلاية مراعاة المواعيد

طريقة عمل كرواسون للأطفال

تثبتك عند سؤال القبر.. 7 كلمات أوصى بها رسول الله كل صباح ومساء

في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن هيدي كرم

مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان - أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام