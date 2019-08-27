الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات مقلقة على حدود لبنان

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقييد حركته على الحدود مع لبنان في ضوء تهديدات حزب الله بالرد على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين كذلك قصف موقع في سورية اسفر عن مقتل عنصرين من الحزب.



ووفقا للمواقع العبرية فان جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي ضوء تقييم الوضع تقرر أن تكون حركة بعض المركبات العسكرية على عدة طرق على طول الحدود الشمالية محدودة ووفقًا للضرورة.



وتقرر إغلاق عدد من الطرق بالقرب من الحدود اللبنانية لحركة السيارات بسبب المخاوف من رد فعل حزب الله في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا ولبنان.

