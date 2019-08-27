ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقطت من الدور السادس.. فتاة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من شرفة منزلها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
احمد شريف
نجت فتاة جامعية من الموت المحقق باعجوبة بعد أن انزلقت قدمها أثناء وقوفها في شرفة منزلها وسقطت من على ارتفاع يبلغ 80 مترا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أليكسا تيرازاس، البالغة من العمر 23 عامًا، تمارس تمارين اليوجا على حافة شقتها في الطابق السادس عندما انزلقت وهبطت على الطريق الخاص لمبناها السكني في ولاية نويفو ليون شمال شرق المكسيك يوم السبت الماضي.

وأظهرت صورة لتيرازاس قبل انزلاقها، أنها كانت تتدلى برأسها أثناء قيامها ببعض تمارين اليوجا، ليختل توازنها وتسقط من الشرفة.

وذكرت الصحيفة أن الشابة سقطت في حوالي الساعة 1:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، ونقلها المسعفون من الصليب الأحمر إلى المستشفى، حيث خضعت الشابة لعملية جراحية لمدة 11 ساعة.

وأضافت "ديلي ميل" أن الشابة تيرازاس تعاني من كسور في ساقيها وذراعيها، وكذلك في الوركين والرأس إثر سقوطها من على ارتفاع 80 مترا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شاب يغامر بحياته لإنقاذ سائح كاد يغرق في البحر بسبب سيلفي

ترشيحاتنا

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

اشتعال النيران بشاحنة مواد بترولية بطريق الغردقة

تفاصيل مثيرة.. مؤامرة حريم وراء الوفاة الغامضة لـ رمسيس الثالث.. فيديو

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

برلمانى: انخفاض أسعار هذه السلع بعد تراجع الدولار

الأزهر يوضح 3 طرق لأداء صلاة الوتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام