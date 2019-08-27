سقطت من الدور السادس.. فتاة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من شرفة منزلها

نجت فتاة جامعية من الموت المحقق باعجوبة بعد أن انزلقت قدمها أثناء وقوفها في شرفة منزلها وسقطت من على ارتفاع يبلغ 80 مترا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أليكسا تيرازاس، البالغة من العمر 23 عامًا، تمارس تمارين اليوجا على حافة شقتها في الطابق السادس عندما انزلقت وهبطت على الطريق الخاص لمبناها السكني في ولاية نويفو ليون شمال شرق المكسيك يوم السبت الماضي.



وأظهرت صورة لتيرازاس قبل انزلاقها، أنها كانت تتدلى برأسها أثناء قيامها ببعض تمارين اليوجا، ليختل توازنها وتسقط من الشرفة.



وذكرت الصحيفة أن الشابة سقطت في حوالي الساعة 1:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، ونقلها المسعفون من الصليب الأحمر إلى المستشفى، حيث خضعت الشابة لعملية جراحية لمدة 11 ساعة.



وأضافت "ديلي ميل" أن الشابة تيرازاس تعاني من كسور في ساقيها وذراعيها، وكذلك في الوركين والرأس إثر سقوطها من على ارتفاع 80 مترا.