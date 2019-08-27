محافظ الفيوم: الدولة مستمرة في مد يد العون للشباب وراغبي العمل الحر

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن الدولة تشجيع إقامة المشروعات المتعددة التى تعود بالدخل الاقتصادي وتوفير فرص العمل المتعددة، ولأهمية الاستجابة لطلبات جميع الفئات من المواطنين.



وأضاف المحافظ، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بلغ إجمالى قيمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قام بها وبتنفيذها الفعلى من خلال الإقراض المباشر والبنوك والجمعيات الأهلية خلال الفترة 1/7 حتى 31 /7 /2019 قد بلغت (33) مليون جنيه تقريبا أسهمت فى توفير (2467) فرصة عمل دائمة ومؤقتة.



وتتمثل في قيمة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة بواقع 670000 فى 4 مشروعات، كما بلغت قيمة التمويل فى المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر 11038355 بـ 56 مشروعا، وبلغت قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية 1499000 بـ 307 مشروعا وبلغت ايضا قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال البنوك 19661500 بـ 1157 مشروعا، ومن ثم فإن الاجمالى العام لقيمة تمويل تلك المشروعات قد بلغ 3208680855 بـ 1524 مشروعا.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولين الجهاز لما يتم من مشروعات مع التحفيز المستمر للشباب على القيام بتلك المشروعات ومساعدتهم على المدى الطويل مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر من خلال دعم قدرات القطاع الحيوى للمشروعات وتنمية المورد البشرى باعتباره الهدف والوسيلة من التنمية.



وأكد المحافظ أن تلك المشروعات تضمن لهم حياة شريفة تكفل الدولة المساهمة فيها وتسهيل جميع الإجراءات لهم، فضلًا عن الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب فى جميع المجالات من خلال الحرف والأنشطة التى يجيدون العمل فيها ومن ثم إفادتهم بتوفير مصدر للرزق والانتفاع بقدراتهم فى دعم الدولة والدفع بعجلة الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الفرد والأسرة.