ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر موعد ممكن تصيف فيه قبل بدء الدراسة ..فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:47 ص
المصيف
المصيف
محمد القاضي
قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن درجات الحرارة سوف تستمر حول المعدل الطبيعي حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن درجات الحرارة في القاهرة سوف تتراوح بين 35 و36 درجة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة تجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة، ويكون الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المواطنين يستطيعون أن يذهبوا إلى المصايف حتى منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه منذ بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر تكون المناطق الساحلية مائلة للبرودة ليلا، معقبا «نقدر نروح المصايف على الأقل حتى منتصف سبتمبر».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطقس حار رطب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية فى الصباح.. فيديو

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الأرصاد تحذر من الخروج فى هذا الوقت من اليوم..فيديو

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس ثاني أيام عيد الاضحى.. فيديو

القاهرة تسجل 41 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس 15-8-2019 .. فيديو

الأرصاد: طقس معتدل رغم ارتفاع نسب الرطوبة .. فيديو

ترشيحاتنا

تتخلى عن صورتها.. داليا مصطفى تنشر نصيحة مهمة للأمهات قبل المدارس

أخبار الفن.. طرح ألبوم أصالة الجديد.. اطلالة مثيرة للجدل من هند صبري.. محمد الشرنوبي يغني لـ تامر حسني

ترامب يعلق على التغير المناخي: لن أعرض الثروة الأمريكية للخطر من أجل أحلام

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

هاني حتحوت يكشف آخر تحركات الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام