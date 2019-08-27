آخر موعد ممكن تصيف فيه قبل بدء الدراسة ..فيديو

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن درجات الحرارة سوف تستمر حول المعدل الطبيعي حتى نهاية الشهر الجاري.





وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن درجات الحرارة في القاهرة سوف تتراوح بين 35 و36 درجة.





وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة تجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة، ويكون الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر.





وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المواطنين يستطيعون أن يذهبوا إلى المصايف حتى منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه منذ بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر تكون المناطق الساحلية مائلة للبرودة ليلا، معقبا «نقدر نروح المصايف على الأقل حتى منتصف سبتمبر».