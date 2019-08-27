على هامش قمة التيكاد.. شكري يلتقي نظيره الياباني في يوكاهاما

التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الياباني في يوكوهاما على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة التيكاد التي تنطلق يومي ٢٧ و٣٠ أغسطس الجاري.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور اللقاء بين شكري ونظيره الياباني، معلقًا عليها: "مصر واليابان تاريخ ممتد من العلاقات المتميزة".
وتنعقد قمة التيكاد يومي 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يحضر مؤتمر التيكاد.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور اللقاء بين شكري ونظيره الياباني، معلقًا عليها: "مصر واليابان تاريخ ممتد من العلاقات المتميزة".
وتنعقد قمة التيكاد يومي 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يحضر مؤتمر التيكاد.