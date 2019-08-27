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على هامش قمة التيكاد.. شكري يلتقي نظيره الياباني في يوكاهاما

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:54 ص
سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره الياباني على هامش قمة التيكاد
محمد وديع
التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ نظيره الياباني في ⁧‫يوكوهاما‬⁩ على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة ⁧‫التيكاد‬ التي تنطلق يومي ٢٧ و٣٠ أغسطس الجاري.

‏⁧‫ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور اللقاء بين شكري ونظيره الياباني، معلقًا عليها: "مصر‬⁩ و⁧‫اليابان‬⁩ تاريخ ممتد من العلاقات المتميزة".

وتنعقد قمة التيكاد يومي 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يحضر مؤتمر التيكاد.

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