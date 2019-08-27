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جردوها من ملابسها وصوروها عارية.. تفاصيل مؤلمة لممثلة انتقدت رئيس زيمبابوي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:53 ص
عنف غير مبرر مورس
عنف غير مبرر مورس على الممثلة
محمد علي
في واقعة مؤلمة، تم اختطاف ممثلة كوميدية في زيمبابوي ، وتعرضت للضرب والإهانة، لا لشيء إلا لمهاجمتها الحكومة ورئيس زيمبابوي بشكل ساخر من خلال عروضها، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

وصرّحت الممثلة سامانثا كورييا، إن 3 رجال ملثمين أتوا إلى شقتها وعرفوا أنفسهم على أنهم شرطة، فأدخلتهم إلى شقتها ليتحولوا في لحظة ويقوموا بضربها ومغادرة شقتها إلى مكان مجهول.

وفي المكان المجهول، قاموا بتجريدها من ملابسها وصورها في هذا الوضع غير الإنساني والقهري، ثم حققوا معها بطريقة وحشية.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن في زيمبابوي مسؤولة عن الحادث.

وتنضم الممثلة إلى آخرين، لحق بهم ما لحق بها نظير انتقادهم الحكومة في أشياء عادية، لا تتجنى على أشخاصهم، إنما على مسار عملهم في السلطة.
جردوها من ملابسها وصوروها عارية.. تفاصيل مؤلمة لممثلة انتقدت رئيس زيمبابوي

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