ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصدير 30 ألف طن فوسفات إلى الهند

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:42 ص
الهند
الهند
أ ش أ
ذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول 191 شاحنة بضائع و436 سيارة وتصدير 30 ألف طن فوسفات .

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء ، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين " أمانة ، والنوى اكسبريس " ، وغادرته السفينة Super arsenal وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند ، والسفينتان القاهرة وبوسيدون اكسبريس إلى ميناء ضبا السعودي .

وأوضحت أن ميناء نويبع استقبل السفينتين سينا وايلة ، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموانئ البحر الأحمر.. تداول 31 ألف طن فوسفات و269 شاحنة بضائع عامة

ترشيحاتنا

شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني

نتنياهو يسخر من تهديدات حسن نصر الله بضرب إسرائيل: هدئ من روعك

الغردقة تسجل أعلى درجة .. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

برفقة أسرته.. أحمد داود يخطف الأنظار عبر إنستجرام

تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور

ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

توب تحت الفستان.. سالي عبد السلام تستر المكشوف

بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول