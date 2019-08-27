تصدير 30 ألف طن فوسفات إلى الهند

ذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول 191 شاحنة بضائع و436 سيارة وتصدير 30 ألف طن فوسفات .



وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء ، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين " أمانة ، والنوى اكسبريس " ، وغادرته السفينة Super arsenal وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند ، والسفينتان القاهرة وبوسيدون اكسبريس إلى ميناء ضبا السعودي .



وأوضحت أن ميناء نويبع استقبل السفينتين سينا وايلة ، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.



