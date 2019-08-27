المدرسة الدولية بالغردقة تفتح باب قبول طلبات الالتحاق والتحويلات

عقد اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور عادل يونس رئيس قطاع الجودة والمتابعة والتقييم فى صندوق دعم المشروعات ، لتزييل اخر العقبات لافتتاح المدرسة الدولية بالغردقة ليتم تلقى طلبات القبول والتحويلات ودخول المدرسة للعمل مع بداية العام الدراسي 2019-2020 م، بحضور نورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .



ووافق محافظ البحر الأحمر على تخصيص محول كهرباء خاص بالمدرسة، نظرًا لاحتياج تعزيز القدرات الكهربائية لاستكمال التجهيزات الضرورية لبدء تشغيل الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2019م ومنها التكييفات، لتكون جميع الفصول مكيفه فهو شرط من شروط الحصول على الاعتماد الدولي.



وأكد عبدالله أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وبجميع الأنشطة لحل المشاكل التي تواجهنا مثل وجود كثافة عالية في بعض مدارس المحافظة، خصوصا الغردقة، لافتا إلى أن المحافظة اعتبرت أن النزول بالكثافة المثالية لعدد الطلاب بالفصول وهي 36 طالبًا بالفصل هدف استراتيجي للمحافظة، ولتحقيق ذلك قامت المحافظة بتوفير عدد من قطع الأراضي الجاهزة لإنشاء المدارس عليها.