انطلاق فعاليات نهائيات بطولة الجامعات لـ السلة والطائرة وخماسيات كرة القدم

أعلن المركز الاعلامي للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق نهائيات بطولة الجامعات اليوم الثلاثاء، حيث تشارك في البطولة منتخبات التعليم العالي لكرة السلة طلبة وكرة الطائرة طلبة وطالبات وخماسيات كرة القدم طالبات بمحافظة الاسكندرية .



ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى غد ، وينشر موقع صدى البلد جدول مواعيد مباريات اليوم :



تقام المباريات بجامعة الاسكندرية على ملاعب المركز الاوليمبي وكليه التربية الرياضية بنين و الاتحاد السكندري

كرة السلة طلبة : جامعة حلوان & التعليم العالي 11.30 ص

كرة الطائرة طلبة : جامعة الاسكندرية & التعليم العالي 12.30 م

كرة الطائرة طالبات : جامعة الاسكندرية & التعليم العالي 2.00 م

خماسيات كرة القدم طالبات : جامعة المنصورة & التعليم العالي ..12.00م