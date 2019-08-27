محلل اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في تيكاد 7.. فيديو

أكد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، أن قمة "تيكاد 7" باليابان تعد من الفعاليات الهامة للغاية، والتي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا، الأربعاء، لافتا إلى أن دولة اليابان لديها وزن نسبي ومؤثر في الاقتصاد العالمي، حيث تحتل المركز 3 ضمن أكبر اقتصاد في العالم.



وقال محمد نجم، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الثلاثاء، إن دولة اليابان أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية الشهر الماضي، منوها بأن حجم اقتصاديات دول القارة الأفريقية يساوي ما يقرب من 2.4% تريليون دولار، بينما حجم اقتصاد اليابان يبلغ 5 تريليون دولار.



وأضاف المحلل الاقتصادي أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الياباني هي صناعة السيارات والإلكترونيات، موضحا أن هناك فرصة كبيرة للغاية للاستفادة مصر من التجربة اليابانية داخل جلسات وفعاليات مؤتمر "تيكاد 7" الذي تشارك فيه.



وأوضح أنه عند أول جلسة لمؤتمر" تيكاد 7" في عام 1993، كانت اليابان بدأت تتحول من دولة تستقبل المنح والمساعدات الخارجية لتستطيع تشغيل اقتصادها إلى دولة ترسل المنح والمساعدات إلى دول أخرى.

