شاهد.. يوتيوب تختبر تصميما جديدا لتطبيقها على Android TV

في أوائل العام الماضي، أطلقت "يوتيوب" تحديثا جديدا لتطبيقها على تلفزيون "أندرويد" Android TV الخاص بها ليتوافق مع المنصات الأخرى، والآن يبدو أن الشركة تختبر واجهة جديدة معاد تصميمها للتطبيق، وفقا لموقع to5google التقني.



وأوضح الموقع أن التصميم الجديد هذا هو ثالث إعادة تصميم رئيسي لتطبيق YouTube على تلفزيون "أندرويد" Android TV.



وذكر أن التغير الأول قد جاء في عام 2017، ثم جاء التحديث الكبير الثاني في عام 2018، والآن يبدو أن هناك تصميمًا جديدًا قيد الاختبار، ولكن لـ مجموعة محدودة جدًا من المستخدمين.



ونشر "علي حسن أحمد"، وهو أحد مستخدمي موقع "ريديت"، بعض لقطات ومقاطع فيديو قصيرة على مدونته الخاصة تعرض تصميم يوتيوب الجديد على تلفزيون "أندرويد" Android TV.



وفي التصميم الجديد، يبدو أن يوتيوب غيّرت الأيقونات الموجودة على الجانب الأيسر كما وضعت بعض الأقسام الجديدة.



