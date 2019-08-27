قوات التحالف المشتركة تسقط طائرة بدون طيار"مسيّرة" بالمجال الجوي لليمن

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وصرح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف باليمن -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية في (صنعاء).

وأوضح العقيد المالكي أن: "جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

