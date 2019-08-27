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محافظات

غلق 6 منشآت غذائية غير مرخصة وإعدام منتجات فاسدة في الشرقية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تصنيعها وتداولها وإحكام السيطرة والرقابة عليها، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بها وحصولها علي التراخيص اللازمة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة بها للحفاظ على سلامة المواطنين من أبناء المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة قامت بشن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام 224 كيلو أغذية تلاحظ وجود تغير في خواصها الطبيعية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم ضبط 6 منشأت غذائية غير مرخصة، ما يمثل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأشار الي انه تم تحرير 46 محضر جنحة صحية وسحب 66 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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