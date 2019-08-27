428 مليون جنيه تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعي والبدوي في سيناء خلال 5 سنوات

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي والبدوي خلال 5 سنوات من يوليو 2014 حتى يونيو 2019، بلغت تكلفتها الاجمالية 428 مليون جنيه.



وأضاف رئيس المنطقة أنه تم تنفيذ 1070 وحدة إسكان جديدة، وترميم وإعادة تأهيل 312 وحدة بتكاليف إجمالية بلغت 279 مليونًا و955 ألف جنيه موزعة على العريش والحسنة وبئر العبد وحي المساعيد.



و في قطاع الإسكان البدوي تم تنفيذ 127 منزلا بدويا بقري الحسنة ونخل بتكلفة 31 مليونًا و600 ألف جنيه من بينها إنشاء 30 منزلًا في قرية الريد بنخل، و30 منزلا بوادي الحاج بنخل، و21 منزلا بصدر الحيطان بنخل، و20 منزلا بقرية أقرية بالحسنة، و15 منزلًا في قرية الحمة بالحسنة.



ولفت إلى أنه تم إزالة وإعادة بناء 11 منزلا بقرية 6 أكتوبر ببئر العبد، ورفع كفاءة قرية الروضة ببئر العبد بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه م

وشملت المشروعات رفع كفاءة 538 وحدة سكنية، وإنشاء 51 منزلا بدلًا من المنازل الأيلة للسقوط والعشش،

بخلاف إنشاء شبكات المياه بطول 14 كم، والكهرباء بطول 7 كم والطرق بطول 5 كم.