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نقيب الزراعيين: 2200 مدرسة فنية في الجمهورية.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:24 م
الزراعة
الزراعة
مي محمد
قال الدكتور سيد خليفة، أستاذ بمعهد بحوث الصحراء ونقيب الزراعيين، إن مدرسة الزراعة المصرية من المدارس العريقة، لافتا إلى أن مدرسة القلعة الزراعية كانت أول مدرسة زراعية أنشئت في مصر عام 1829.

وأضاف الدكتور سيد خليفة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن عدد المدارس الفنية في مصر يبلغ 2200 مدرسة، بينما يبلغ عدد مدارس الثانوية الزراعية 241 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أستاذ بمعهد بحوث الصحراء ونقيب الزراعيين أن التعليم الفني يقبل عليه الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالثانوية العامة، حيث يتم الالتحاق بالتعليم الفني بعد المرحلة الإعدادية مباشرة.

وأكد أن التعليم الفني الزراعي في ظل المشروعات الزراعية الحديثة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاحت فرصا كثيرة للشباب لتوفير عدد كبير من فرص العمل لهم، مشيرا إلى أن سوق العمل في مجال الزراعة أصبحت سوقا واعدة.

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