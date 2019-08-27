بحضور علي جمعة.. الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية بمسجد الحسين

تستعد الطرق الصوفية، للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية، في ساحة مسجد الإمام الحسين، بشارع الأزهر يوم الجمعة المقبل.



وقال الشيخ طارق الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن الاحتفال بالهجرة النبوية أمر اعتاد عليه الصوفية كل عام، وهو رسالة للعالم بأن الهجرة هي رسالة النبي بأنه حمل الحب والسلام، وأن الدين الإسلامى هو دين القيم الإنسانية والأخلاق، وهو أمر نسعى للتأكيد عليه من خلال الاحتفالية التى تقام كل عام من مسجد الإمام الحسين والدعوة إلى أن تحدث هجرة لكثير من العادات والتقاليد التى نراها لا تتوافق مع القيم الدينية أو الأخلاق أو الواقع الذى نحياه.



وأكد الرفاعي، في تصريحات صحفية اليوم، على مشاركة علماء الأزهر والأوقاف في احتفالات الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية و محمود الشريف نقيب الأشراف.



ومن المقرر أن تنقل أحداث الاحتفالية من المسجد على الهواء مباشرة لتكون رسالة إلى العالم بأن الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا يمكن أن تتوافق وسطيته واعتداله مع تلك الممارسات وتلك الجرائم التى تروع وتبيح دماء الأبرياء، لأغراض تتنافى مع سماحة الأديان ورسالة النبى المصطفى.