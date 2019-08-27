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حقيقة توجه نجل الرئيس التونسي الراحل إلى قطر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:53 ص
حقيقة توجه نجل الرئيس
حقيقة توجه نجل الرئيس التونسي الراحل إلى قطر
سمر صالح
نشرت العديد من وسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء نبأ مغادرة نجل الرئيس التونسي الراحل الباجى قائد السبسي إلى قطر.

وأوضحت الصحف التونسية أن تلك الأنباء غير صحيحة مؤكدة أن المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، حافظ قائد السبسي، متواجد فى تونس ولم يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد السبسي، في تصريح لصحيفة "الشارع المغاربي" أن ما تم تداوله من أنباء حول مغادرته البلاد عارٍ عن الصحة تمامًا، وأن حزبه يستعد لخوض الانتخابات المقبلة، لكنه لم يُخفِ في المقابل قلقه من الضغوط التي يتعرض لها، لاسيما بعد التنكيل به مؤخرًا في مطار تونس قرطاج.

كان حزب "نداء تونس" قال في وقت سابق، إن حافظ قائد السبسي غادر إلى الدوحة، خوفًا من تعرضه للملاحقة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وجاء ذلك عقب تصريحات لحافظ قائد السبسي أكد فيها أن حياته الشخصية وحياة أبنائه وعائلته أصبحت في خطر.

وصرح نجل السبسي لقناة "نسمة" الفضائية، بأنه لم يبق له سوى أن يلتحق بوالده الراحل الباجي قائد السبسي أو بنبيل القروي في السجن، ودعا الشعب التونسي إلى ضرورة أن يستوعب الخطر الذّي يداهم البلاد، قائلًا: "وصلنا إلى وضع مخجل"، وأوضح أن تونس اليوم تعيش تصفيات سياسية، مضيفًا نبيل في حبس الداخل وحافظ في حبس الخارج.

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