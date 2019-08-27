بعد ظهور ستيف جوبز.. كيف أعادت السوشيال ميديا مشاهير ورؤساء العالم إلى الحياة؟

صورة تلقائية نشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قلبت موازين العالم حول وفاة ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل"، ليصبح المنشور والصورة محل شك أثار تساؤل العالم أجمع، لتنقلب السخرية جدا ويصبح محل تساؤل، هل مازال ستيف جوبز على قيد الحياة؟





، للحياة بعد تداول صورة لرجل يشبهه بأحد مقاهي القاهرة.

، الذي كان رحيله صدمة كبيرة للعالم أجمع، بعدما صنع بذكائه وحنكته واحدة من أكبر الشركات في العالم، ابتكر الكثير ونجح في مسيرته العملية حتى لم يصدق الكثيرون وفاته، ومن شائعات الوفاة، أعادت السوشيال ميديا

كيف أعادت السوشيال ميديا ستيف جوبز للحياة

أثارت السوشيال ميديا شائعات وفاة مشاهير ورجال سياسية كثيرين، إلا أنها أيضا أثارت شائعات العودة للحياة، أو زعم الموت، وانتشرت الأيام الماضية صورة لرجل في أحد مقاهي القاهرة، بمنطقة الأميرية يشبه

، مؤسس شركة "

"، التقطها أحدهم ونشرها عبر الفيسبوك، لتعبر تلك الصورة حدود مصر وتصل للعالمية، وزعم البعض أن

لم يمت ويتخفى في زي رجل مصري بسيط في القاهرة.

ملامح الرجل لم تكن بعيدة عن

، وتشابهها في شكل الرأس والنظارة، ونفس طريقة الجلوس، وحتى القدمان اللتان خلتا من الحذاء كما أحب

كونه حافي القدمين بدون أحذية، وعلى الرغم من وفاة

نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس والذي عانى منه فترة طويلة على مرأى ومسمع العالم كله، إلا أن ذلك لم يكف عنه شائعات العودة للحياة.