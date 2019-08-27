بعد ظهور ستيف جوبز.. كيف أعادت السوشيال ميديا مشاهير ورؤساء العالم إلى الحياة؟

صورة تلقائية نشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قلبت موازين العالم حول وفاة ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل"، ليصبح المنشور والصورة محل شك أثار تساؤل العالم أجمع، لتنقلب السخرية جدا ويصبح محل تساؤل، هل مازال ستيف جوبز على قيد الحياة؟
وفاة ستيف جوبز
ثمانية أعوام مرت على وفاة الرجل الأسطوري ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل"، الذي كان رحيله صدمة كبيرة للعالم أجمع، بعدما صنع بذكائه وحنكته واحدة من أكبر الشركات في العالم، ابتكر الكثير ونجح في مسيرته العملية حتى لم يصدق الكثيرون وفاته، ومن شائعات الوفاة، أعادت السوشيال ميديا ستيف جوبز، للحياة بعد تداول صورة لرجل يشبهه بأحد مقاهي القاهرة.
أثارت السوشيال ميديا شائعات وفاة مشاهير ورجال سياسية كثيرين، إلا أنها أيضا أثارت شائعات العودة للحياة، أو زعم الموت، وانتشرت الأيام الماضية صورة لرجل في أحد مقاهي القاهرة، بمنطقة الأميرية يشبه ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل"، التقطها أحدهم ونشرها عبر الفيسبوك، لتعبر تلك الصورة حدود مصر وتصل للعالمية، وزعم البعض أن ستيف جوبز لم يمت ويتخفى في زي رجل مصري بسيط في القاهرة.
ملامح الرجل لم تكن بعيدة عن ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، وتشابهها في شكل الرأس والنظارة، ونفس طريقة الجلوس، وحتى القدمان اللتان خلتا من الحذاء كما أحب ستيف جوبز كونه حافي القدمين بدون أحذية، وعلى الرغم من وفاة ستيف جوبز نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس والذي عانى منه فترة طويلة على مرأى ومسمع العالم كله، إلا أن ذلك لم يكف عنه شائعات العودة للحياة.
لم يكن ستيف جوبز لوحده من وقع في براثن شائعة العودة للحياة، فأعادت السوشيال ميديا من قبله كثيرين إلى الحياة، ومن أبرزهم اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، الذي طالته شائعات وتكذيب موته أكثر من مرة.
شائعة عودة عمر سليمان للحياة
توفي عمر سليمان خارج مصر، في 19 يوليو 2012، أثناء تلقيه العلاج نتيجة إصابته بأمراض في القلب، إلا أن المصريين لم يصدقوا خبر وفاته، وتداولت السوشيال ميديا خبر بقائه على قيد الحياة بعد إعلان وفاته بعام، ونسجوا قصصا من أشباهه الذين ظهروا في أحد المولات الشهيرة أو في الحرم المكي، وصدقوا الشبه بينهم فاعتبروه حيا يرزق متخفيا بين المصريين.
هل مازال القذافي على قيد الحياة
وإضافة لـ ستيف جوبز و عمر سليمان، كان للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي نصيب الأسد في شائعات العودة للحياة، أو زعم الموت، وبالرغم من أن مقتله كان على مرأى ومسمع العالم أجمع في 20 أكتوبر لعام 2011، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتصديق موته، واعتبر الكثيرون الشخص الذي ظهر في الفيديو شبيه له، لحماية القذافي.
وكذب البعض وفاة معمر القذافي، وزعمو اختفاءه في إحدى قرى أفريقيا، بعد تداول صور له، إلا أنه ثبت أن تلك الصور تعود لسنوات مضت، وأن معمر القذافي صعدت روحه إلى السماء، لكن يبدو أن أشباهه يظهرون ليعيدوه إلى الحياة.