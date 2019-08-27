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الاتحاد المصري يبحث مستقبل العمالة مع الوفد الليبى

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:19 م
محمد وهب الله الامين
محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال
محمد غالي
يستضيف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبمشاركة مؤسسة محبى مصر برئاسة النائب الصحفى محمود بكرى، وفد القيادات السياسية والتنفيذية والنقابية فى ليبيا الذى يزور مصر حاليا.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد وعضو مجلس النواب، إن اجتماع القيادات العمالية مع الوفد الليبى سيبحث فى الواحدة ظهر غد، الأربعاء، أوجه التعاون الأخوى فى مجال الأنشطة العمالية والاتفاق على وضع أسس لمستقبل العمالة المصرية التى ستشارك فى إعمار ليبيا.

وأكد دور اتحاد العمال المصرى فى توفير الرعاية اللازمة لهذه العمالة من خلال تنشيط أوجه التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال فى ليبيا.

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